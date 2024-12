On je ovo izjavio nedelju i po dana posle objave novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa da će imenovati lojalnog saradnika Kaša Patela na čelo FBI.

Rej je rekao na sastanku sa zaposlenim da je "posle više nedelja pažljivog razmišljanja" odlučio da se povuče, tri godine pre ispunjenja 10-ogodišnjeg mandata, obeleženog politički obojenim istragama, uključujući dve koje su dovele do dve odvojene optužnice protiv Trampa prošle godine.

Rejeva objava o ostavci nije neočekivana ozbirom da je Tramp rekao da hoće da imenuje Patela za direktora organizacije i više puta je izrazio ljutnju prema Reju, uključujući u televizijskom intervjuu emitovanom u nedelju. Time što podnosi ostavku umesto da čeka da bude otpušten Rej pokušava da spreči sukob sa novom Trampovom administracijom koji bi, po njemu više uvukao FBI u sve to.

On je rekao da je po njegovom mišljenju to najbolji način da se izbegne uvlačenje biroa dublje u sukobe, "dok se istovremeno jačaju vrednosti i principi koji su tako važni" za to kako FBI obavlja svoj posao.