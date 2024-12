- Ako bi to bio slučaj otvorila bi se vrata za globalni haos, jer mnoge zemlje imaju neprijatelje koje bi želele da vide razoružane. Ne možete slediti svog neprijatelja gde god da je u svetu i bombardovati ga - rekao je Saul, specijalista za humanitarno pravo.

Taj ekspert, koji poput drugih izvestilaca ima mandat Saveta UN za ljudska prava, ali ne govori u ime organizacije, je nagovestio da je situacija u Libanu, gde Izrael takođe izvodi napade nekoliko meseci, drugačija jer je to otvoren sukob.

Decenijama je Sirija bila blizak saveznik Teheranu i kopneni most između Irana i libanskog Hezbolaha, člana takozvane antiizraelske osovine otpora, preko kojeg su borci i oružje mogli da prelaze.

U proteklim danima izraelska vojska je izvela stotine napada na teritoriju susedne zemlje, ciljajući sve, od skladišta hemijskog oružja do sirijske pomorske protivvazdušne odbrane.

- To je u potpunosti nelegalno. Apsolutno nema osnove po međunarodnom pravu da se to radi, ali to je nastavak onoga što Izrael radi u Siriji najmanje jednu deceniju - ocenio je Australijanac Saul.