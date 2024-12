1. Ujedinjena Sirija

Zemlja bi mogla da odneguje posleratno okruženje nacionalnog pomirenja, izbegavši začarani krug osvete i pljačke kao što je viđeno u susednim državama, što bi inače moglo da dovede do novog sukoba.

Do sada je Džolani pozivao na jedinstvo i uzajamno poštovanje različitih sirijskih verskih grupa. Međutim, brojne grupe u Siriji imaju različite agende. U realnosti se trenutno nalazimo na nepoznatom terenu.

Ove frakcije takođe se godinama bore protiv pobunjeničkih grupa podržanih od Turske na severu Sirije i nedavno je došlo do obnovljenih borbi u tim oblastima. Takođe je mnogo opozicionih grupa i političkih blokova koji su nastali posle 2011. godine izvan Sirije.

- U najboljem slučaju, biće slobodnih izbora, podeljenih oblika vlasti i decentralizacije, što bi dovelo do jedinstvenije vlasti. Ali to tek ostaje da se vidi.

- Ne verujem da će to biti slučaj, jer je već razvukao vlast do tačke pucanja. Veoma je teško upravljati svime. Ispočetka je upravljao samo Idlibom. Sada vodi Alepo, Hamu, Homs i Damask, glavni grad. Dakle, javiće se potreba za podelom vlasti u toj oblasti - kaže on.