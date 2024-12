„Rezultati ispitivanja su ono što bih ja nazvao podizanjem crvene zastave, zabrinuti smo i moramo dalje istraživati i videti koliko je to u stvari veliki problem, da li je ovo slučaj samo sa delfinima u Meksičkom zalivu ili je zapravo to već uobičajeno u vodama širom sveta...", rekao je Husain Abdula, profesor hemije na Teksaškom A&M univerzitetu „Korpus Kristi".