Vlasnica kafića (47) uspela je ono nemoguće, nakon što je osvojila 100.000 evra igrajući "Peticu" na lotou i to zahvaljujući snovima u kojima su joj pokojni rođaci i baka "šapnuli" dobitne brojeve.

- Morate pokušati da pogodite lepu seriju brojeva koji će izaći. I to je to - objašnjava Frančeska. Nakon toga su nastavile sa doručkom, pile kafu i krenule da se igraju i to brojevima na "10eLotto“ – igri koja im je bila na dohvat ruke.