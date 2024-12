Zašto bi Si Đinping odbio da prisustvuje?

- Ako bi Tramp uveo carine do 60 odsto na kinesku robu po preuzimanju dužnosti, kao što je pretio, Si bi ispao budala što je odlučio da prisustvuje, to je neprihvatljivo za Peking - rekla je Sun.

Šta će biti sa američko-kineskim odnosima?

- Već smo to videli. Za Trampa ne postoji kontradikcija između šargarepe i štapa. Za Kinu je to kontradikcija. To će doprineti želji Kine da igra na sigurno, a ne da bude predmet izigravanja, bilo da je to prijateljska ili neprijateljska poruka - zaključila je Sun.