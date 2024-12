Slušaj vest

Nova faza sukoba između Rusije i Ukrajine dovela je do najnovijeg masivnog raketnog napada na ukrajinska energetska postrojenja. Kijev traži najmanje 20 protivvazdušnih sistema, dok Sjedinjene Države najavljuju još 500 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini. U „Pulsu Srbije“ sagledali smo različite aspekte ove krize sa četiri gosta: prof. dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam, Milan Jolović, pukovnik u penziji, Ivan Trifunović, član Savetodavnog odbora “Pupin inicijative” i Marko Lakić, novinar „Politike“.

U sjeni ovih dešavanja i najnovijih izjava Donalda Trampa, koji tvrdi da ima „veoma dobar plan“ za okončanje rata, naši gosti analizirali su mogući rasplet sukoba i buduću geopolitiku velikih sila.

Milan Jolović, pukovnik u penziji, govorio je o ruskim interesima i perspektivi rata:

- Prvo, Tramp ima sve unutrašnje probleme, od ekonomske krize, od problema sa dubokom državom, do samog problema kojeg će imati u Kongresu. Pitanje je da li će njegovi zakoni proći u Kongresu. Do sada je praksa pokazala da se samo do 4% menja spoljna politika menjanjem administracije i novog predsednika. Počeli ste ovaj uvod sa šahovskom tablom. Brežinski je rekao, šah igra samo jednog igrača, to su u ovom momentu Amerikanci. A vi uđite u Crno more, isto kao kad uđete Amerikancima u Meksički zaliv. Ovo nije rešavanje kratkoročno da vi zaustavite sukob. Hrvati su rekli, super, najbolje za Ukrajince jeste zamrznuti sukob, pa onda međunarodne snage da se oni oporave i pripreme, kao što su Hrvati radili - rekao je Jolović i dodao:

- Pitanje je prvo, hoće li Zelenski potpisati kapitulaciju? Mislim da neće. A druga stvar, hoće li oni pristati na uslove koje postavlja Rusija? To je kapitulacija, demilitarizacija, denacifikacija i da se ne ulazi u NATO pakt. Ključ za Rusiju je Crno more. Oni moraju da kontrolišu Crno more. Ne možete vi jednu imperijalnu silu obuzdati tako što ćete im ući u Crno more i Baltičko more. Nekada su Rusi kontrolisali Sredozemno more i Jadransko more. Rusi sad ne kontrolišu Crno more. Povukli su kompletnu crnomorsku flotu. Ovo je tek početak, možda rat kakav će se razviti još nije ni počeo. Ne može ga Tramp promeniti za 180 stepeni. Ima on problem s dubokom državom i vojno-industrijskim kompleksom.

Ivan Trifunović, Savetodavni odbor “Pupin inicijative”, osvrnuo se na američke interese i sukob sa Rusijom:

- Zavisno kako gledate šta su američki nacionalni interesi, neki su vojno-industrijski, a neki su za benefit svih Amerikanaca. Ja mislim da je Amerika napravila ogromnu stratešku grešku sa ratom u Ukrajini. I Henri Kisindžer je govorio da Americi to nije potrebno, jer Rusija je sila broj tri, a Kina je sila broj dva u velikom usponu. Postoji Tukididova zamka. Glavni sukob o kome Amerika treba da brine je sukob sa Kinom. Pre 50 godina, Kisindžer i Nikson su prepoznali da treba napraviti sporazum sa Kinom protiv SSSR-a. Sada je obrnuta situacija - treba da budu u redu s Rusijom, a da obuzdaju Kinu. Međutim, oni su krenuli protiv Rusije. A ne treba zaboraviti ni Severni tok, gde je Amerika stalno pritiskala Nemačku. Sad se postavlja pitanje kako da se sve vrati nazad. Tramp je sveža snaga, ali i on može imati problem s ‘jastrebovima’ unutar sopstvene administracije. Ono što sada gledamo jeste plan generala Keloga, ideja da se zamrzne konflikt i uvedu mirovni pregovori. Ali Putin verovatno neće pristati na to, jer činjenice na terenu diktiraju ishod. Kad se krčak razbio, treba sada da se vezuje selotejpom, a to nije lako.

Marko Lakić, novinar „Politike“, dotakao se taktičkih manevra i stvarne moći Rusije:

- Imali su tri godine da sabiraju 2+2, a dve godine su bili zaglavljeni u tom ‘blatu’ Ukrajine, nespremni da shvate šta treba da urade. Sve što sada postižu, postižu uz strašno visoke gubitke. U Srbiji se stvara narativ da su Rusi superiorni, ali to nije tačno. Rusija je zatvoreno društvo, niko ne sme da postavi pitanje gubitaka. Oni se bore za svoj opstanak. Ako Ukrajina ode u NATO i EU, sutra će to uraditi i Kazahstan, Azerbejdžan, Gruzija, i onda Rusija više ne bi mogla da postoji u ovom formatu. Nemaju izlaz na toplo more. Crno more je ‘jezero’. Baltičko more je NATO jezero. Mislim da se Rusija ponaša kao satirani vuk, i da je Tramp toga svestan. On ne voli Rusiju, ali mora da napravi neki dogovor, jer Rusija ima najveći nuklearni arsenal. Sve je moguće, čak i nuklearno oružje. Da, zvuči zastrašujuće, ali kad društvo dođe do tačke totalne iracionalnosti, sve je na stolu. Ovaj rat i geopolitičko pregrupisavanje mogu trajati godinama.

Prof. dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam, govorio je o nuklearnoj opasnosti i ruskom mentalitetu:

- Rusija jeste velika nuklearna sila, i oni u vreme SSSR-a imali su oko 45.000 nuklearnih bojnih glava. Raspadom Sovjetskog saveza deo je ostao u Ukrajini, Kazahstanu, Belorusiji, ali je kasnije vraćen Rusiji. Sada se procenjuje da devet država ima nekih 15.000 bojevih glava. Rusija se neće odreći svog geopolitičkog prostora niti će dozvoliti da kolektivni Zapad diktira pravila.

Ja sam boravio mnogo u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, znam taj mentalitet. U Drugom svetskom ratu poginulo im je 27 miliona ljudi, a oni su i dalje opredeljeni za borbu. Fašizam je slomljen najviše od strane Rusa, nijedna druga sila to nije mogla sama. To je nepredvidiv narod, spreman na ogroman rizik. Velika je zabluda misliti da će se Rusija samo tako povući. I dalje su izuzetno snažni i geopolitički i vojno. Raketa „Orešnik“ koju pominjete spada u najnovije adute. Da li je realna pretnja? Jeste, zato što sve što se ‘pobuna’ oko granica Rusije nastavi, oni će povlačiti takve poteze. Ulog je ogroman, a sve strane su svesne da se ovo ne završava sutra niti jednim prostim dogovorom - rekao je Lutovac.

