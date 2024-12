"Želeli bismo da shvati šta je pogrešio i da nas više nikada ne dodirne - to je odvratno. Bilo bi tako lepo kada bismo se ponovo smejali kao nekada i zaboravili sve što nas je povredilo" , napisala je devojčica u pismu.

Devojčica iz Donje Saksonije poslala je srceparajuće pismo zajedno sa sestrom i bratom radionici influensera Aleksandra Šenena (34) "Weihnachtsmann & Co. KG Fabrik" (The Secret World of Santa Claus). U svoje božićno pismo uključili su crtež negativca iz jednog crtanog filma. Iznad njega je napisano "deda". Oko njega se vide crteži brata i sestre - sa suzama u očima.