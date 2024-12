Vekovima su bili deo različitih carstava, od Persijskog do Seldžučkog, živeli su u plemenskim zajednicama i večno sanjali o svojoj državi. Nakon raspada Osmanlijskog carstva, Versajski ugovor je predviđao stvaranje nezavisnog Kurdistana, ali je to ubrzo poništeno, a san je ostao nedosanjan i do danas.

- Događaji koji su usledili u poslednjih 10-15 dana su odloženi događaji, koji su trebali da se dese 2011. ili 2015. godine, a Sirija je nekako uspela da sačuva svom režim i da opstane uz pomoć, pre svega saveznika Rusije, Irana, Hezbolaha... Nije to ništa trenutačno bilo u Siriji, to je jedna implozija koja je bila pripremana dugo vremena, sa obzirom na to da taj režim nije imao potpuno društveno utemeljenje, pa ni njihove oružane snage takođe. Sirija nije konstituisana kao nacija u klasičnom smislu te reči, oni su raznorodni, baš kao i Kurdi. Sada je samo nastupio period, prelomni trenutak kada ove snage, novooslobođene Sirije trebaju da nađu zajednički jezik, ali su instruisani i podstaknuti iz vana, pa je teško da će to biti unutrašnji dogovor.