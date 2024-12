- Pitanje je da li je kratak rok, priprema je očigledno trajala dugo. To je država koja broji 24 miliona stanovnika, a preko 100.000 vojnika, pa državni udar ne može da se dogodi za kratak rok. Verovatno je sve to trajalo dosta dugo, uloženo je mnogo sredstava, velike sile su uložile u te pobunjenik mnogo i pitanje je da li su sve to pobunjenici jer među njima ima stranih obaveštajaca, vojnika, pripadnika raznih formacija... Ovde je jasno bilo da je cilj bio da se Sirija preuzme, a ako pogledamo geopolitički položaj Sirije, na severu imaju Tursku, na istoku Irak, zapadu Liban, jugu Jordan i Izrael, sve su to prozapadne države, koje podržavaju zapadnu politiku. Celokupna situacija me malo podseća na Srbiju, Sirija je bila nekako u okruženju svih tih prozapadnih država, a ona se okrenula ka Rusiji, dozvolila da Rusi imaju tamo dve baze. Putin je tamo video svoj strateški položaj prema Evropi, Africi, otvorili su pomorsku i avio bazu, pa su hteli sa te pozicije da pariraju zapadu, a očigledno da nisu mogli da pomognu vlasti da opstane u Siriji zbog svih dešavanja u Ukrajini.