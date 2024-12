On je to rekao tokom prve konferencije za novinare od pobede na predsjedničkim izborima u novembru.

- One ljude koji su ušli kontroliše Turska. I to je u redu, to je još jedan način borbe - kazao je Tramp.

- Imali smo 5.000 vojnika između vojske od pet miliona ljudi i vojske od 250.000 ljudi i pitao sam generala: "Šta mislite o toj situaciji?' On je rekao: "Odmah će ih izbrisati". I povukao sam vojnike. Pretrpeo sam mnogo kritika. I znate šta se dogodilo? Ništa. Spasio sam mnogo života. Sada imamo 900, neke su vratili. Što se tiče (pomenute zaraćene) dve strane, sada je jedna od strana suštinski zbrisana. Niko ne zna ko je druga strana, ali ja znam! Turska. Turska je ta koja stoji iza toga. On (Erdogan) je vrlo pametan tip, želeli su to hiljadama godina i on je to ostvario - kazao je Tramp.