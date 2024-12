Na obalna područja obrušiće se ogromni plimni talasi. Pojedina područja pogodiće i poplave, s obzirom na to da će pasti od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru. Tokom srede i četvrtka ciklon će nastaviti put preko Norveškog mora i sve više jačati. Očekuje se "eksplozija" ciklona nad Norveškim morem, uz pad vazdušnog pritiska i na 950 milibara. Ovaj pad doneće oluju nalik uraganu na području Norveškog mora i obalnog područja Norveške, dok će obilne padavine prodrati sve do unutar kopna Skandinavije.