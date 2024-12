- Ta vlada je počela da se rastače onog momenta kada se formirala, jer su tri partije koje nemaju zajedničkih interesa, osim ličnih, a to se pokazalo da više ne može da opstane, a tu je jedna od ozbiljnih stvari koje su se desile sa vladom, odnosno ozbiljna promena politike Merkelove, koju je vodila 16 godina, ali je nasledila od onih prethodnih, velikih političara. Drugi svetski rat se završio tako što je trebalo da se izjednači Francuska sa Nemačkom po teritoriji, broju stanovnika i mogućnostima širenja proizvodnje ili čega god šta su radili jer su obe države bile na nuli posle rata. To je rešeno tako što je jedan deo Nemačke izašao, to su one četiri zone koje su držali drugi narodi. To je praktično taj dogovor, jer je Zapadna Nemačka bila egal sa Francuskom i to se sve dešavalo do 1989. godine, tada je Sovjetski Savez vratio taj istočni deo Nemačke, pa se ona praktično u toku jedne noći povećala za 30% teritorije i nadmašila je Francusku. Tada postoji ta razdvojenost i njihovih politika jer su Nemci u svakoj situaciji pokazivali svoju veću silu, nego što su imali ranije. Sa druge strane, Nemačka je bila, a i sada je, vazal Amerike, nema ustav, ima pravila ponašanja koju su sile pobednike Drugog svetskog rata nadmetnule.