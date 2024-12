Kuličenko je iskoristio svoju drugu šansu za život da se pobrine za svog starog oca i vrati se uzgoju pataka i pilića na farmi u severnoj Ukrajini. Međutim, on kaže da i dalje ima problema sa spavanjem jer se vraćaju sećanja na to da je ubijen i živ zakopan i da se vratio kući prekriven modricama i krvavog, natečenog lica.

S obzirom na traumu koju je doživeo, smatra da ga ne treba mobilisati. „Bilo je strašno teško izaći iz sopstvenog groba. Šta bi se promenilo da sada uđem u rovove?“ pita i tvrdi da njegovo prisustvo ne bi uticalo na tuče. „Samo bih žrtvovao svoj život na frontu i ostavio ga tamo uzalud“, dodao je on.

Iskustvo Mikole Kuličenka takođe ukazuje na poteškoće sa kojima se Ukrajina suočava u usaglašavanju pravila o izuzećima od mobilizacije. Postao je kvalifikovan za regrutaciju nakon što su prošlog proleća ukinuta neka izuzeća od teškoća, uključujući one za negovatelje bolesnih članova porodice.

Promene zakona uvedene su da bi se stalo na kraj izbegavanju mobilizacije, a neki tvrde da imaju teške uslove života kada to nije tačno, što im je omogućila korupcija u sistemu.

„Ukrajina planira da mobiliše dodatnih 160.000 ljudi u bliskoj budućnosti“, rekao je prošlog meseca u parlamentu Oleksandr Litvinjenko, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Sa ovim brojkama jedinice bi bile popunjene do 85 odsto pune snage“, dodao je on.

Međutim, dalje regrutovanje starijih muškaraca nosi rizik da se redovi popune manje motivisanim i zdravim vojnicima. U ovom trenutku nijedna brigada u borbi nije u potpunosti popunjena, rekao je major Maksim Zorin iz 3. jurišne brigade. „Kvalitet novopridošlih vojnika se u poslednje vreme značajno pogoršao“, zaključio je on.

„Zaista smo na ivici vojne katastrofe“, rekao je Jevhen Dijki, vojni veteran i ratni komentator za ukrajinske medije. Prema njegovim rečima, to nije rezultat grešaka vojske, već neuspeha da se mobiliše dovoljan broj vojnika.

U martu 2022. Rusi su uhapsili Kuličenka i njegova dva brata u njihovom rodnom gradu Dovžiku, severno od Kijeva. Tada je dinamika rata bila drugačija, Rusi su se povlačili sa severa Ukrajine. Kuličenko kaže da su osumnjičeni da su postavili ili pomogli u postavljanju eksploziva pored puta koji je ubio nekoliko ruskih oficira. On je negirao bilo kakvu ulogu u incidentu.

Rusi su braću utovarili u kamion, odvezli ih u šumu, postrojili pored iskopanog groba i otvorili vatru. Metak je prošao kroz Kuličenkov obraz, a on je pao na zemlju. Ležao je nepomično dok su ga vojnici gađali zemljom, a zatim je ispuzao iz groba nakon što su otišli. Poziv na mobilizaciju stigao je u oktobru. Rekao je da razume da u vojsci nedostaje ljudi i da su zato sve odvodili.

Međutim, on se nije odazvao pozivu i ne namerava da to učini. On ne želi da učestvuje u ratu posle svega što je prošao. „Nisam preko toga“, zaključio je.