Danas je na sopstvenu inicijativu kancelara Olafa Šolc na glasanju o poverenju u nemačkom Bundestagu izgubio podršku većine parlamentaraca. Izborna kampanja se uveliko već vodi. Očekuje se da će na zakazanom glasanju o poverenju kancelaru Šolcu i njegovoj vladi 16. decembra, kancelar izgubiti podršku. Ako se to desi, Nemačkoj slede vanredni izbori i izborna kampanja, koja je već u toku. Vanredni izbori su retkost u Nemačkoj, ali nisu bez presedana.

Aktuelni socijaldemokratski kancelar, Olaf Šolc, očekuje veliki pad podrške na izborima. On jeste inicijator glasa o poverenju dosadašnjoj vladi, poznatoj po bojama uključenih partnera kao semafor koalicija, ali ta inicijativa je suštinski iznuđena. Nakon jako loših rezultata u pokrajinama Saksoniji, Brandenburg i Tiringiji na istoku zemlje, najmanji koalicioni partner u tročlanoj koaliciji, liberali (FDP), osetili su se ugroženim.

Nemačka ekonomija je doživela pad BDP-a od -0.3% 2023. godine, a ove godine je BDP porastao svega - 0.2% u trećem kvartalu 2024. Posledice COVID pandemije, imigraciona kriza, rat u Ukrajini, troškovi zelene tranzicije, inflacija i energetska kriza izrazito negativno utiču na nemačku ekonomiju. FDP se zalaže za mere štednje, rezanje socijalnih davanja, dok se SDP i Zeleni zalažu za povećanje poreza i zaduživanje. Dakle, to su dijametralno suprotne ekonomske politike.

Što se tiče rata u Ukrajini, postoje značajne razlike u vladajućoj koaliciji. Zeleni snažno podržavaju slanje pomoći Ukrajini, dok je SPD na primer izrazito protiv upotrebe TAURUS raketa protiv meta na ruskoj teritoriji. FDP načelno podržava Ukrajinu, ukoliko to ne opterećuje nemačku fiskalnu stabilnost. Političke razlike su vremenom postale nepremostive i zato su tri stranke rešenje našli u prevremenim izborima. Možemo očekivati da će se međusobni napadi i optuživanja za loše stanje u Nemačkoj između tri dojučerašnje partnerske stranke intenzivirati. Cilj je, naravno, da se odgovornost sa sebe skine i prebaci na drugog, kako bi se povećao rejting na izborima.

Kampanja je uveliko počela i za nemačke standarde ona je neobično emotivna i lična. Sve stranke koriste uveliko društvene mreže za kratke i afektivne forme obraćanja svojim biračima. To često uključuje blaćenje političkih protivnika, preuveličavanje sopstvenih uspeha i tuđih neuspeha, i slično. Rečju, u poređenju sa prethodnim kampanjama danas dominira populistička retorika. Ovde treba pomenuti i dve stranke na dva ekstremna pola, čija podrška raste, stranka ekstremne levice Pokret Sara Vagenkneht (BSW) i stranka ekstremne desnice Alternativa za Nemačku (AfD).

Zbog drugih međusobno kompatibilnih stavova obe stranke su zanimljive Ruskoj Federaciji. Kontakti između njih postoje, prevashodno između AfD i Rusije. Na primer, Peter Bistron, nemački evroposlanik iz redova AfD, pod istragom je zbog primanja mita od ruskog medija iz Češke, „Voice of Europe“.

Rumunski predsednički izbori nam pružaju primer kako hibridne operacije mogu da katapultiraju radikalne političke opcije do neslućenog uticaja na političkoj sceni. Kalin Đorđesku, radikalno desni političar i poklonik fašističke Gvozdene garde Kornelija Kodreanua, preko sofisticirane kampanje na društvenim mrežama pobedio je u prvoj rundi predsedničkih izbora. On se pre svega oslanjao na TikTok i njegov viralni potencijal, da širi svoje poruke. Rumunski Ustavni sud poništio je izbore zbog veza za kriminalnim grupama i mogućih veza sa Rusijom. Te veze je obelodanila rumunska bezbednosna služba, SRI .

Racionalizacija nemačke birokratije i pojednostavljenje procedura javne uprave je bitna stavka novog programa CDU. Što se tiče zelene agende, CDU veruje da je prebrzo odustajanje od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, termoelektrana i nuklearnih elektrana, ugrozilo nemačku industriju, pre svega auto-industriju. Brza tranzicija ka obnovljivoj energiji je skupa i vladajuća koalicija nije razmišljala o ekonomskim i socijalnim cenama te tranzicije. CDU se zalaže za pragmatičan i ekonomski racionalan pristup zelenoj tranziciji. Na kraju, CDU se zalaže za reforme tzv. „plafona zaduživanja“, tj. granice do koje zemlja sme da se zadužuje. Preterano restriktivna politika zaduživanja dovodi do prenosa troškova na građane, putem rezanja socijalnih davanja ili povećanja poreza. To je nešto što treba da se promeni.