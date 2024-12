Tokom 19. veka Nemačka (ili delovi Evrope koji će manje-više postati Nemačka) slali su Sjedinjenim Državama više imigranata nego bilo koja druga zemlja i to sa prilično ubedljivom razlikom. Ako se uzme u obzir celokupna populacija u to vreme, to je najveći talas imigranata koji je Amerika primila iz bilo koje zemlje od 1820. godine, kada je počeo da se radi popis stanovništva.