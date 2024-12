Kako je to moglo da se dogodi u Moskvi, ovo je najčešće pitanje koje se postavlja posle ubistva vrhovnog ruskog general-potpukovnika Igora Kirilova. Veruje se da je ubijen napravom koja je bila skrivena u skuteru. Kirilov je poslednji na relativno dugoj listi atentata iza kojih stoji Ukrajina.

- Svaki atentat se izvršava da bi celo društvo ili država bili ranjeni. To je njegov smisao. Ovaj atentat je jedan u nizu, neki su bili kao precizno gađanje, a sa druge strane imali smo Krokus, atentat koji je imao za cilj da uznemiri rusku javnost. Gađan je čovek koji ima specifična znanja . Ovo može da upozori rusku javnost. Postoji rivalitet između obaveštajnih zajednica. Moguće je ovako izolovanim atentatom menjati percepciju događaja. Ovo ipak neće pogoditi Putinovu politiku.

- Desilo se na jedan neprihvatljiv teroristički način , govori se o dešavanjima koja nisu naivna. Postoji ozbiljna priprema i plan. U pitanju su službe koje ozbiljno pripremaju ovakva dešavanja, došlo je iz kuhinje onih koji su čitav ovaj sukob projektovali, London i Vašington, odnosno ljudi koji su odabrani da destabilizuju svet . Sprovode ciljeve tako što postižu svoj napredak, pa makar i terorizmom. Putinu ovim nije moglo mnogo da se naudi, ali je ideja bila da se pokaže da su njihove službe toliko slabije da nemaju moć da zaštite tako važne ljude - rekao je on, te istakao:

- Pratio je ponašanja na frontu od strane Ukrajine, a spočitava se i da je to radila Rusija. Svesni smo hemijskih odbarmbenih metoda koje je primenjivala Ukrajina sve vreme, priča se da se radi o stotinama takvih akcija. On je bio neko ko je komandovao ozbiljnim delom i sektorom koji je to istraživao. Važan čovek je tragično stradao, a začuđujuće je da je tako olako shvatao svoju bezbednost.