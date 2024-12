Prema izveštajima, ali i Putinovim izjavama na današnjoj velikoj godišnjoj konferenciji za novinare , dogovor o prestanku rata u Ukrajini je navodno uključivao klauzule koje zahtevaju da Ukrajina prihvati geopolitički neutralan status i ne pristupi NATO-u, ograniči veličinu svojih oružanih snaga i dodeli poseban status istočnoj Ukrajini - što su sve stvari koje je predsednik Volodimir Zelenski jasno stavio do znanja da odbija.

- Ukrajina nije prihvatila ultimatume Ruske Federacije. Oni su pokušali da preduzmu dalji korak kako bi ublažili svoje stavove u tom ultimatum. Sećate se, to su bili sastanci u Belorusiji i Turskoj. Sećate se svega ovoga, i svi ti sastanci su bili takozvani Istanbulski sporazumi. Ukrajina nije potpisala ništa - i ti sporazumi ne postoje. Mi smo samo odgovorili na ultimatum sa ruske strane, i to je to.