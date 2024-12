On je predložio da meta za uništenje bude u Kijevu, koji će Rusija gađati "orešnikom".

"Zapad neka tamo koncentriše protivvazdušnu odbranu i pokuša da presretne napad. Mi smo spremni na to", poručio je ruski predsednik.

Foto: YouTube/ New Horizon TV

"Trenutno Amerikanci imaju protivraketne baze u Poljskoj i Rumuniji, čiji sistemi jednostavno po visini i daljini ne mogu ni da dolete do putanje kojom leti 'orešnik'. A da bi je presreli, potrebno je vreme, međutim, da oni i uspeju da dolete do 'orešnika', on je već odvojio svoje eksplozivne blokove", objasnio je ruski lider.