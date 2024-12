Trudo se suočava sa sve većim nezadovoljstvom u pogledu načina na koji upravlja zemljom, a nagla ostavka njegove ministarke finansija Kristije Frilend moglo bi da bude nešto od čega on neće moći politički da se oporavi. Sve veći broj članova njegove Liberalne partije poziva ga da i sam podnese ostavku, ali novi ministar finansija Dominik Le Blank rekao je danas da Trudo ima "punu podršku svoga kabineta". Le Blank je takođe rekao da poštuje gledišta liberalnih poslanika u Parlamentu koji traže njegovu ostavku i ukazao da vlada ostaje usredsređena na svoj posao i na pretnju novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa da će posle svoje inauguracije 20. januara uvesti carinu od 25 odsto na sve kanadske proozvode ako se Kanada ne povinuje njegovom zahtevu da suzbije ilegalne imigracije i promet droge preko zajedničke granice.

Liberali nemaju kratkoročni mehanizam da prinude Trudoa da odstupi sa funkcije. Mogao bi on i da podnese ostavku, ili da mu bude izglasano nepoverenje u parlamentu, ali bi to dovelo do izbora na kojima bi vrlo verovatno pobedila opoziciona Konzervativna partija.