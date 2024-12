- Krajnje je vreme da zapadnoevropski lideri shvate da je Donald Tramp ozbiljna osoba...On je tokom svoje predsedničke kampanje jasno stavio do znanja da ima interes da brzo uspostavi mir i to se mora shvatiti ozbiljno - rekao je Sijarto.

On je kazao da je odlazeća američka administracija nedavnim jednostranim koracima otežala snabdevanje energijom za ceo region, kao i da su sankcije protiv Gasprombanke dovele do teške situacije za one zemlje koje "predstavljaju konzervativnu, patriotsku, nacionalnu politiku, a njihova politika se mnogo više poklapa sa budućim predsednikom SAD".