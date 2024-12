On dodaje da je Evropa u velikoj meri okružena migrantima koji su došli iz drugih kultura i religija, a da iako Zapad to ne želi da prihvati, oni su strano telo koje ne želi da prihvati tuđe vrednosti.

- Oni dolaze iz tradicionalnog miljea. Ima ljudi koji se nisu dovoljno dobro adaptirali, možda nailaze na prepreke, pa dolazi do frustracija ljudi. Naravno postoje i mreže koje su antizapadne i antihrišćanske - kaže Kajtez.

- Oni su razmišljali u smislu da ako terorizam šteti neprijatelju, oni će pomoći. Udari pod lažnom zastavom postali su uobičajeni u ratu, to nije čudno, vidimo to i na ukrajinskom ratištu. Ovaj napadač bio je protivnik Islama i ateista, ali neki smatraju da je on na neki način ugrađen u Nemačku sredinu da bi dostigao neke visine i mogao da doprinese nekog arapskoj obaveštajnoj službi.