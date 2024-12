Od kako je napustio funkciju 2001. godine, Klinton suočio se sa nekoliko zdravstvenih problema. Godine 2004. je prošao kroz operaciju četvorostrukog bajpasa u bolnici New York-Presbyterian, a vratio se u istu bolnicu 2010. godine na još jedan kardiološki zahvat, tokom kojeg su mu ugrađena dva stenta u koronarnu arteriju. Kao odgovor na to, Klinton je prešao na pretežno vegansku ishranu, što mu je pomoglo da smrša i poboljša svoje zdravlje, piše Newsweek.

Klinton je služio kao 42. predsednik Sjedinjenih Američkih Država od 1993. do 2001. godine. Pre toga, bio je državni tužilac Arkanzasa od 1977. do 1979. i guverner te države od 1979. do 1981, te ponovo od 1983. do 1992. godine. Govorio je na svakoj Demokratskoj nacionalnoj konvenciji (DNC) od 1976. godine.