Za manje od dva meseca ući ćemo u četvrtu godinu rata u Ukrajini. Za sada ima više naznaka da će se on nastaviti , a već se prave projekcije o tome da li će buknuti žarišta koja odavno tinjaju. Razmatraju se i scenariji globalnog sukoba.

- To su specijalne vojne operacije koje su krenule iz ugla Rusije, u pitanju je to što se zove denacifikacija, demilitarizacija i pitanje prisustva NATO trupa u Ukrajini na granicama sa Rusijom. U javnosti se često spominju vojni instruktori i ljudi koji pružaju logistiku, a bez kojih ne bi mogla ni jedna vojna operacija da se izvede - rekao je on i dodao: