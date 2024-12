Maltežanima nije čudno da na tako malom prostoru žive džinovi, štaviše, kao da drugačije ne bi ni moglo da bude! Mediteransko more mogli su da preplivaju kada to požele, ali su to retko činili. Lepo im je bilo na malenim ostrvima, u pećinama u kojima su palili ognjišta. Deca jedne džinovke, dečak i devojčica, oteti su i dovedeni na ova ostrva. Kada su mali džinovi stasali u velike, zaljubiše se u ljude koje zatekoše u selima. Devojka-džin udala se za dečkića sa ostrva Gozo. Njen brat se zaljubio do svojih gigantskih ušiju u minijaturnu lepoticu iz grada Mosta.