Iako čuvari nisu aktivirali svoje kamere, one su i dalje snimale u režimu pripravnosti, bez zvuka, sve vreme sok su se iživljavali nad zatvorenikom.

Prošle godine, nezavisna nadzorna organizacija za zatvore pod nazivom "The Correctional Association of New York" objavila je izveštaj o zatvoru "Marcy Correctional Facility" u ko je bio Bruks.