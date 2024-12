Maksimilijan Andronikov, poznatiji kao Cezar, kaže da će se "boriti sve do Kremlja ili do groba."

Vođa ruske, ali proukrajinske militantne grupe koja ratuje protiv ruske vojske kaže da će "tiranin pasti kao i njegov prijatelj Bašar al-Asad", misleći na Vladimira Putina, piše britanski "San".

Maksimilijan Andronikov, poznatiji kao Cezar, kaže da će se "boriti sve do Kremlja ili do groba."

Kako piše britanski "San", Cezar (50) je vođa Legije slobodne Rusije - militantne grupe Rusa koja se bori na strani Ukrajinaca, a koja želi da svrgne Vladimira Putina. Trenutno se on i njegovi ljudi bore na istoku Ukrajine protiv ruske vojske.

Ovaj 50-godišnjak je rekao da je spreman da se "bori do kraja" i "da želi da vidi kako diktator pada." On smatra da bi Putin mogao ubrzo da bude svrgnut poput Asada u Siriji.

Pripadnici Legije Slobodne Rusije Foto: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Kako kaže, skoro je neverovatno da je Asad pao posle 50 godina vladavine njegove porodice i "ekstremnih mera koje je koristio da bi opstao na vlasti."

- Upotrebio je hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda 200 puta i pao je za 10 dana! Ista situacija može biti i kod nas - rekao je Cezar.

Međutim, on smatra da su i ukrajinske i ruske snage "iscrpljene" i da nemaju motivisanu pešadiju, oružje i municiju.

Cezar veruje da će ruske oružane snage uskoro biti u "krizi" sa jako slabim moralom i lošim platama. Na kraju, smatra da će ruska vojska pokleknuti i da će Putin biti svrgnut.

Simboli Legije Slobodne Rusije Foto: Shutterstock

- To je zakon, to je stara ruska poslovica, Rusi veoma sporo kreću, ali veoma brzo nadiru. Da li će to biti invazija sa teritorije Ukrajine, ili će to biti državni udar, ili neka pobuna unutar Rusije, samo je pitanje vremena, videćemo. Do tada, Legija slobodne Rusije je glavna meta za trupe tiranina jer predstavlja direktnu pretnju samom Putinu - kaže Cezar.

On ne želi da otkrije tačne lokacije na kojima se njegovi ljudi trenutno bore, ali je rekao da su se borili u krvavoj bici kod Bahmuta.

Cezar je rekao da su njegove trupe poznate po tome što imaju jedan od najboljih minobacačkih odreda i po tome što mogu da sprovode sabotaže unutar Rusije.

- Mi se borimo protiv Putinovog režima i ovo je svetao primer za naše građane. Putin i njegovi generali nas se veoma plaše. Zato će nas, ako budu znali u kom pravcu idemo, bombardovati.

Maksimilijan Andronikov, poznatiji kao Cezar Foto: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Kako kaže, on se oseća optimistično kada je u pitanju 2025. godina, jer smatra da je podrška javnosti ratu u Rusiji sve manja.

- Skoro svaki čovek na odmoru sa svojim prijateljima priča o tome: "Moramo da prekinemo ovaj suludi rat. Moramo da idemo kućama. Neka se ovaj rat već jednom završi".

Mir između Rusije i Ukrajine sada je realna mogućnost sa Donaldom Trampom koji tvrdi da će to postići. Međutim, mirovni sporazum može dovesti do toga da Kijev bude primoran da ustupi istočne oblasti Rusiji, koje ruska vojska već dugo kontroliše.

Cezar je rekao da će "Putin iskoristiti svaki mir sa Ukrajinom da se pripremi za još jednu invaziju."

Maksimilijan Andronikov, poznatiji kao Cezar, vođa je militantne grupe Legija Slobodne Rusije Foto: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

- To je samo taktička odluka, jer Putin nije mogao da dobije ovaj rat. Još jednom će pokušati da Ukrajinu podeli na delove. Godine 2014. bio je prvi deo rata, 2022. je počeo drugi deo i sada, kada su Putinove trupe iscrpljene, on želi da ga zaustavi, da ga stavi na pauzu kako bi ojačao vojsku i shvatite da će proći oko 3, 5 ili 7 godina i rat će ponovo početi. Čak i ako ukrajinska vlada potpiše mirovni sporazum, to neće biti kraj rata. Obe strane će se pripremati za treći deo ovog sukoba - rekao je Cezar.

Kako kaže, ustupanje teritorija učinilo bi da se ukrajinski narod oseća "izdano" jer će "Putin ponovo napasti, a mnogi Ukrajinci će uzalud ginuti."

Cezar Foto: screenshot YT/novynyua

- Ne postoji drugi način da se pronađe trajni mir u Evropi osim da Putin direktno bude svrgnut. Ne bojim se tih kopiladi. Ja i moja braća izvršićemo svoju dužnost do kraja. Verujem da to zaista možemo i učinićemo to.Naša dužnost kao građana Rusije je da zaista zaustavimo ovaj rat, a postoji samo jedan način da ga zaustavimo, a to je uništenje Putinovog režima - rekao je Cezar.

Legija slobodne Rusije, kako kaže, brani "slobodu kao ono najvrednije u našoj civilizaciji". Cezar je takođe upozorio Evropu i Britance šta bi Putin mogao da uradi u Ukrajini ako bi dobio rat.

On veruje da će Putin regrutovati Ukrajince prekaljene u borbi u svoju vojsku i izvršiti invaziju na druge zemlje.

- Ukrajina je sada linija fronta cele zapadne civilizacije - zaključio je Cezar.