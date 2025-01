Sigurno ste nekada poželeli da napustite svakodnevicu i otputujete do udaljenih mesta, da krenete u avanturu bez prethodne pripreme i planiranja, pronalazeći uživanje i uzbuđenje baš u tom "neviđenom"?

Jedan mladić iz Japana se odlučio baš na to, želeći da upozna razne krajeve svoje zemlje , a usput upozna ljude različitog kova, razne ukuse, običaje i kulturu.

- Prvi dan proputovanja kroz Japan i jedva čekam da vidim zemlju kakvu nisam ranije. Toliko je iskustava pred nama, svi pejzaži, ljudi koje ću sresti, uskoro vam stižem! Molim vas, pozdravite me ako me vidite bilo gde - napisao je uz svoju prvu podeljenu fotografiju.

Kantaro je snimao skoro svaki svoj dan proputovanja — od pešaćenja satima, do ukusnih obroka sa ljudima koji su želeli da ga upoznaju i čuju razloge za ovakav poduhvat, sve do odmora i noći provedenih pod zvezdama. Već nakon nekoliko dana je počeo da gradi i široku publiku iz raznih krajeva sveta, koji nisu mogli da dočekaju da vide šta ga čeka u novom danu!

Ubrzo je prolazio prefekture redom, sve dok nije došao do centralnog Japana .

Tako su Kantaro i Šiba sada stigli do svog desetog dana na putovanju zajedno, a mi ne sumnjamo da će daleko stići u svojoj avanturi.

- Ovo putovanje je bilo mnogo više od obične šetnje kroz Japan, bilo je to duboko putovanje za moje srce i duh. Suočavam se sa bezbroj izazova, ali njihovo prevazilaženje me je učinilo jačim. Stekao sam nove prijatelej, otkrio pejzaže koji oduzimaju dah i iskusio radost pomeranja granica. Ova iskustva ću zauvek nositi sa sobom. Predivan pejzaž, raznolika kultura i ljubaznost onih koje sam sreo podržali su me na tom putu. Postao sam deo velike porodice Japana i duboko cenim njen šarm! Hvala vam svima što ste bili deo ovog putovanja sa mnom! Hajde da nastavimo da uživamo u ovoj avanturi zajedno i cenimo svaki trenutak - napisao je mladić u jednom od svojih videa.