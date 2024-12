On je takođe upozorio Teheran da Izrael ima sposobnost da cilja bilo koju metu na Bliskom istoku, uključujući Iran, i dodao da njegova jevrejska država neće tolerisati napade iranskih saveznika.

- Možda niste obratili pažnju na ono što se desilo na Bliskom istoku tokom protekle godine. Pa, dozvolite mi da vas podsetim šta se dogodilo Hamasu, Hezbolahu i Asadu - svima koji su pokušali da nas unište. Neka vam to bude poslednje upozorenje. To nije pretnja. To je obećanje. Podelićete istu mizernu sudbinu - rekao je izraelski ambasador Deni Danon u Savetu bezbednosti UN, indirektno se obraćajući Hutima.