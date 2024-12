Nadin (39) iz Redinga i njena ćerka Džerni (19), koje su u petak uveče (27. decembra) bile u avionu koji je leteo iz Antalije za Getvik, opisali su dramu kao "let iz pakla" koji im je upropastio Božić .

- Otišle ​​smo u Tursku za Božić, gde smo imale zaista divan odmor u hotelu Aska Lara. Svi smo bili opušteni, ali onda se let kući pretvorilo u pakao. Upropastio mi je Božić. Šesnaestogodišnjakinja je bila četiri reda iza mene i sedela je pored devojčice (10), kada je dete počelo da kašlje, a ova joj je rekla da prestane. Devojčica je tada otišla u toalet, a tinejdžerka ju je pratila do tamo. Tinejdžerka je stalno imala ispade ponavljajući: "Miči mi se s puta" i nije je puštala da izađe. Onda je njena majka pala, a tinejdžerka joj se unosila i drala u lice. Obe su plakale pa je posada otpratila devojčicu i njenu majku do prednjeg dela aviona - kaže Nadin.