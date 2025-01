- Ovo je turistički grad, a veliki broj istih je u Njujorku, a u toku praznika Njujork je magičan. Tajm skver je i ove godine napravio spektakl, bilo je mnogo poznatih pevača. Ja sam to jedne godine sebi priuštio, to mi je želja bila. Zaista sam uživao, a ako me pitate da li bih to ponovio, ne bih. Prvo, ceo dan i noć, hladno je, morate da zauzmete mesto, teško je doći do toaleta, dakle ima lepih i manje lepih stvari. Doduše, probao sam to, jeste poseban događaj i užitak, kao i energija. Doček na Tajms skveru simbolizuje i sam Njujork i način na koji se ovde živi - započeo je Jelača, pa je prokomentarisao odluku Ilona Maska kada je promenio ime na društvenoj mreži: