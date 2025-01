U Švajcarskoj na snagu stupio zakon koji zabranjuje pokrivanje lica na javnim mestima, poznat kao "zabrana burki", a njegovo kršenje može biti kažnjeno novčanom kaznom do 1.000 švajcarskih franaka, odnosno 1.064 evra.

Brakovi sklopljeni u inostranstvu koji uključuju maloletne osobe više se neće priznavati ako je barem jedan od supružnika u vreme sklapanja braka bio stanovnik Švajcarske. Dečji brakovi sada se mogu poništiti na zahtev vlasti ili pogođene strane do 25. rođendana te osobe, dok je ranije to bilo moguće samo do njene 18. godine.