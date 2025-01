To navodi Dojče vele (DW) piše da je u Nemačkoj počela "vruća" faza predizborne kampanje, pošto se izbori za novi saziv Bundestaga održavaju 23. februara.

Taj blizak prijatelj Donalda Trampa, novoizabranog predsednika SAD, od pre nekoliko dana otvoreno podržava stranku AfD, a osim toga, on provocira i napada i predsednika i kancelara Nemačke.

- Spoljni uticaj je opasnost za demokratiju, bilo da je skriven, kao nedavno na izborima u Rumuniji, ili otvoren i neuvijen, kako se to sada intenzivno radi na platformi x - kazao je tada Štajnmajer.

A u magazinu Velt am zontag milijarder je još jednom je pozvao i na glasanje za AfD. On je napisao da bi AfD mogla da spreči da Nemačka postane senka sebe same.