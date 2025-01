- Mislim da ne bi trebalo preterano da se nadamo jer mislim da ključnim centrima moći nije u interesu da se rat završi. Svako ko misli da će se nešto drastično promeniti zbog nove administracije, ne razume se u spoljnu politiku Amerike jer je sve to jedna partija, samo što su jedni plave, a drugi crvene boje. Tramp se mnogo naobećavao da će se rat završiti, ali takva je situacija da Tramp može da kaže bilo šta i ništa mu neće biti, čak će mu i popularnost skočiti. Da Tramp izneveri to obećanje, neće biti ništa strašno. On je 2016. došao na vlast, obećao je mnogo stvari, a ništa od toga nije uradio i sada je opet izabran za predsednika. Mislim da bi on nešto pokušao da želi, on može lako to da završi, ali očigledno nije sposoban da to uradi. Prvi razlog je geopolitika i politički koncept, jedino može da ponudi nešto što neće biti ponizno za SAD, a Putin je postavio vrlo jasno svoje zahteve, Rusija smatra da je neophodno, dakle da se zna koje teritorije moraju da postanu deo Rusije, i što je najvažnije Ukrajina ne sme da postane NATO članica. Tramp nije spreman da to ponudi, jer će biti predsednik koji je izgubio rat.