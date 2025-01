Milioni Amerikanaca od centralnog ravničarskog dela do istočne obale SAD suočeni su s pretnjom snežnih oluja, velikog snega i ledene kiše do ponedeljka, objavio je u subotu nacionalni meteorološki zavod (NWS).

- Predstavlja višestruke opasnosti, od obilnog snega u ravnicama do značajne poledice koja prekriva puteve prema jugu zemlje.

Na pojasu koji se proteže istočno od Nebraske i Kanzasa preko Ohaja, Indijane, jugozapadne Pensilvanije i severozapadne Virdžinije moglo se videti do 30 cm snega.

Led bi mogao da prekine strujne vodove i da dovede do kvarova, a očekuju se i rekordne hladne temperature u nastavku januara.

Ban je rekao da bi oluja trebala da se premesti preko istočne obale do Atlantskog okeanado kasno u ponedeljak, ali će novi udar arktičkog vazduha doneti žestoku hladnoću u dve trećine SAD na istoku do sredine sledeće nedelje.