"Na početku je njihov odnost imao neku vrstu privlačnosti, ali činilo se da bi njihov odnos sada mogao da postane ružan. Tramp je Tramp. Mislim da je to jednostavno njegov način. Nekoga ko je toliko prisutan i ima uticaj, to bi moglo da iritira. Mislim, čovek je došao, dao gomilu novca i sada želi da preuzme stvari".

"Ne, on neće biti predsednik, to vam mogu reći. I ja sam bezbedan. Znate zašto? On ne može biti. Nije rođen u ovoj zemlji. Ali lažne vesti to znaju".