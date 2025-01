- Imala je slomljen vrat i to ne od pada, već od udarca. Bilo je rana po celom telu. Videli smo da je bilo i drugih udaraca i zato sam pozvao policiju i rekao da nije u pitanju pad u rupu - rekao je forenzičar Pavlos Pavlidis.

- Jednog dana me je pozvala, nije joj bilo dobro i rekla mi je da je tuče. Svađali su se i on ju je povredio. Slomio joj je zube. Pretio je da će je, ako ga ostavi, zakopati u dvorištu i niko je neće naći. Ja sam predložila da dođem po nju, a ona je to odbila.