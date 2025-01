"Da li će to biti mir ne znam. Ako bude, onda će to biti mir, i tu ne mislim ništa loše, koji će biti zasnovan na ucenjivanju obe strane. Znači: Rusi, ako nećete da pregovarate daćemo Ukrajini novo oružje. I Ukrajinci, ako nećete da pregovarate uskratićemo vam potpuno finansijsku pomoć. Na taj način može da dovede obe strane za pregovarački sto", kazao je Zeman u intervjuu češkom listu Mlada fronta Dnes.

Foto: Printscreen/Video Plus

Miloš Zeman Foto: Printscreen/Video Plus

"Kad nju postavite protiv Trampa to nije poraz liberalne demokratije u sukobu sa autoritarnim. Pobeđena je nesposobna političarka u sukobu sa veštim biznismenom", kazao je Zeman.

"Ali realna pravila kako EU funkcioniše, uključujući tu i kvalitet njenih ličnosti dovela su me na kraju do ubeđenja da je Evropa nacionalnih država po de Golovom modelu daleko bolja jer u njemu nema takvih rizika kakva je sadašnja Evropska komisija na čelu sa Ursulom fon der Lajen", kazao je Zeman.

"Zašto su mi Orban i drugi simpatični? Zbog našeg zajedničkog neprijatelja, a to je progresivizam. Po meni to je kuga ili rak sadašnjeg suviše hedonističkog zapadnog društva. To je nepoštovanje tradicija, nepoštovanje naroda, nepoštovanje elementarnih vrednosti kao što je porodica", rekao je Zeman.