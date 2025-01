- Tri puta su me evakuisali iz kuće zbog požara. Zadnja evakuacija bila je strašna, dve kuće ispred moje izgorele su do temelja - kazao je tada Rogan.

On je opisao koliko je zastrašujuće gledati kako se vatrena stihija približava.

Rekao je da su on i supruga odlučili da odu sa decom pre nego što je evakuacija zvanično naređena.

Prema Roganovim rečima, vatrogasac je kazao da je samo pitanje vremena pre nego što se pojave savršeni uslovi za nekontrolisani požar koji će "goreti od Los Anđelesa sve do okeana".

- On je rekao: "Jednog dana doći će pravi vetar, vatra će započeti na pravom mestu i neće biti načina da se to j**eno zaustavi - ispričao je Rogan i dodao da vatrogasci veruju da Los Anđeles ima sreće što vetrovi do sada nisu pogoršali situaciju.