Sve dostupne analize pokazuju da su tri faktora dovela do požara kakve Los Anđeles ne pamti: vetrovi Santa Ana, poznati i kao "đavolji vetrovi", suša i klimatske promene.

Najmanje pet osoba je stradalo, a Gevin Njusom, guverner Kalifornije, opisao je požare kao "situaciju bez presedana" pošto je naredio da 1.400 vatrogasaca učestvuje u gašenju. Požari su doveli do toga da nebo postane distopično narandžasto, nekoliko stotina hiljada ljudi je bez struje, a mnogi su panično bežali iz područja koja su zahvaćena požarom.

Požari su se brzo širili zbog jakih vetrova koji su dostizali brzinu od 129 km/h, a negde čak i do 161 km/h.

To znači da ima dosta drveća, trave i žbunja koji se mogu zapaliti i većina njih je isušena, što znači da lakše gore.

- Zaista je stvar padavina i u ovom trenutku nema realnih izgleda da se to promeni u kratkom roku. Čak i dugoročno, ostaje moguće da ovakva situacija ostane do kraja sezone, mada se nadamo da će biti manje ekstremnog intenziteta - upozorio je on.