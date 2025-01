Sofija, mlada devojka zaljubljenik u prirodu, sigurno dugo neće zaboraviti jednu noć kampovanja koja se zamalo mogla završiti tragično — i to sve zbog nenajavljenog gosta!

- Često to radim, samo tražim mir i tišinu u prirodi. Već sam zaspala kada sam iznenada začula čudne zvuke koji su me probudili, otvorila sam oči i shvatila da su me opkolili! - rekla je Sofija za "Bild", a potom i otkrila da ju je odjednom opkolilo krdo divljih svinja.