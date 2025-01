U jednom trenutku, Tramp se nagnuo ka Obami i rekao: „Povukao sam se iz toga. To su uslovi. Možete li to da zamislite?"

„Nazovi me posle, da“, odgovorio je Tramp Obami tokom njihovog razgovora, verovatno misleći na foaje Nacionalne katedrale.

„ Ne mogu da pričam, moramo da nađemo neko mirno mesto . Ovo je pitanje od značaja i to moramo da uradimo napolju kako bismo mogli da se nosimo sa tim, svakako, danas“, rekao je Tramp, dok je Obama klimnuo glavom.

Čitač sa usana je takođe protumačio Obamu kao da je rekao „slušaj me, to je naporan posao“ – iako kontekst nije jasno pokazao na šta on misli.