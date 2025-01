Slušaj vest

Amerika je uvela sankcije NIS-u. Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija dodalo je Naftnu industriju Srbije na listu sankcija usmerenih protiv kompanije Gasprom i Ruske Federacije.

Sankcije su uvedene protiv 180 brodova, desetina trgovaca, dve velike naftne kompanije i nekih rukovodilaca u ruskom naftnom sektoru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se odmah obratio građanima i rekao je da su ovo najteze sanckije koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji, ali da nije Srbija bila meta već se traži potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS.

Samo dan pre ove odluke, najavljeno je potpisivanje strateškog dijaloga Srbije i SAD, koji će se ozvaničiti sutra potpisivanjem i dolaskom zamenika pomoćnika državnog sekretara za upravljanje i resurse Ričarda Verma. Ovo nije samo formalni papir, već dokaz o redefiniciji odnosa između dve države.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su Dušan Janjić, Forum za etničke odnose, dr Rajko Petrović, Institut za evropske studije, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za strateški analizu.

Janjić je obrazložio situaciju sankcija:

- Nije stvar tako jednostavna, kompanije je imenom i prezimenom meta, a ta kompanija NIS je kičma naftnog dela naše energetske bezbednosti. Tačno je da još nije došlo do kolapsa jer Gasprom nije još meta sankcija, gas nije meta sankcija, već pregovora između Rusije i Vašingtona, a kompenzacije će ići preko Sirije. Dakle, kada govorimo o sankcijama, to je bilo očekivano još početkom krize u Ukrajini 2014. godine. Tačno je i da su preduzete mnoge mere u okviru energetske diverzifikacije. Tako da nismo na ledini kao tržište i građani i ja se ne bih bavio sudbinom kompanije jer su veoma male mogućnosti, a to je na kraju krajeva promena vlasništva, biće bolno, ali ovo treba shvatiti kao upozorenje.

Obradović je pričala o situaciji u kojoj se trenutno nalazi Rusija i NIS:

- Sada možemo da vidimo kako greške u prošlosti dođu na naplatu u budućnosti, odnosno sadašnjosti, a da greške koje je prošla vlast učinila prodajući NIS Rusiji, i šta znači kada vežete gasnu i energetsku industriju za jednu državu poput Rusije. Čuli smo da je to bilo i po jako niskoj ceni u odnosu na to koliko se procenjivalo. Međutim, nije vreme da razmišljamo o greškama, nego o solucijama za budućnost. Tih 45 dana upravo je dato kako bi se izvršila određena tranzicija, kako bi se videlo na koji način će se Srbija snabdevati gasom i naftom. Trenutno predstavlja problem s obzirom na to da su ruske kompanije pod sankcijama i da ne mogu da vrše transakcije preko evropskih banaka, samim tim će pod sankcije spasti upravo i onaj deo koji se tiče Poštanske štedionice i NBS. U tom slučaju, iako bude predaja vlasništva, prodaja tačnije, onda će čak i za to morati da se pita ministarstvo finansija SAD. Dakle, neće biti tako lako da neko drugi bude vlasnik ruskog dela, a jedan problem veže i drugi, što znači da nije lak posao pred našim rukovodstvom. Rusija će se boriti do poslednjeg trenutka samo da ne proda svoj udeo, a isto tako da će pronaći metode da oni budu što manje u gubitku, ali ove sankcije neće oštetiti Srbiju, koliko će da boli Rusiju. Pod sankcijama nije samo Gasprom, već i ostale ćerke firme, ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu.

Petrović je diskutovao o manevarskom prostoru u tih 45 dana:

- Mislim da Rusija neće pristati na prodaju tog svog dela, NIS je svih ovih godina jedna važna poluga za uticaj i projekciju moći Rusije na ovom prostoru. Naš manevarski prostor je dosta uzak, evidentno je da sanckije SAD neće biti povučene sve dok se ruski udeo neutrališe na bilo koji način. Za nas bi bilo najbolje da mi otkupimo te akcije koje su u vlasništvu Rusije, ali ako do toga ne dođe, sigurno će američke kompanije biti zainteresovane za otkup tog dela ukoliko Rusija bude spremna da to proda. Rusiji bi bilo više u interesu da proda Srbiji, ali ako to ne bude moguće iz finansijskog ili drugog razloga, a čak se spekuliše o tome da bi mogli i Kini da prodaju svoj udeo, što bi napravilo dodatne probleme. Ovde jeste bitno kakve će političke posledice sve to da ostvari. Ove sanckije su namenjene Rusiji, tu nema sumnje, a naša zemlja je samo uporište te borbe između Moskve i Vašingtona oko dominacije na ovom prostoru.

Obradović je diskutovala da li će se Putin potresti zbog ovih sankcija:

- Da uradimo geopolitički pregled kako bismo došli do odgovora. Ako pogledamo poslednjih godinu i po dana, Rusija je počela da gubi uticaj svuda po svetu, Kavkaza, Bliskog istoka, a sada vidimo i na teritoriji Balkana. Dakle, ide se redom, karika po karika, idu od najslabijeg, pa ka jačem, pa ponovo slabijem, a mislim da u Srbiji nije kraj, već da će se karika nizati jedna za drugom. Ako postoji plan i strategija SAD sa svojim saveznicima EU, onda vidimo da korak po korak, a pritom veoma brzo, čine da Rusija gubi uticaj, zasad na tri sfere i to za godinu i po dana, što je kratak period. Gubljenjem energetskog uticaja, Rusija će izgubiti kompletan uticaj na Zapadnom Balkanu, što i jeste cilj grupe G7 zemalja, kako bi istisnuli Rusiju i njen uticaj, da izgubi monopol.

Petrović je komentarisao da li očekuje da će posle Amerike reagovati i ostale države poput Velike Britanije:

- Lančana reakcija se očekuje od onih zemalja koje slepo slede spoljnu politiku Vašingtona, a Ujedinjeno Kraljevstvo je drugačija priča, a oni su najavili da će učestvovati u svim paketima sankcija SAD. Americi su bitne ove sankcije jer novac koji NIS zarađuje u Srbiji se koristi i za finansiranje rata u Ukrajini, oni to vide kao nešto jako problematično. Videćemo kako će na te sanckije da reaguje Hrvatska, ta mreža snabdevanja naftom je funkcionisala preko Hrvatske, čak i za vreme tamošnjeg građanskog rata 1991. godine. Oglasio se i hrvatski premijer i rekao je da nikome nije u interesu da naškodi ekonomiji Srbije, a to je i stav Amerike, i mislim da je to dobro i da treba poslati ohrabrujuću poruku ljudima.

