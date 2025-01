Šila je takođe promenila prezime u Foster, što je sugerisalo da su se venčali. Deset godina kasnije, pokušala je da kontaktira ostatak porodice , ali nije znala da su se svi preselili u Kanadu. Tačni detalji nisu poznati, ali je vest da je Šila živa stigla do ostatka porodice, iako nisu kontaktirali policiju, koja je nastavila potragu .

- Sve se to davno dogodilo, nastavila sam sa životom, to je prošlost. To je bio nesporazum i ne želim više ništa da kažem - odgovorila je na njihova pitanja.