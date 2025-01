- Pred američkim kolegama je i te kako zahtevan posao u narednom periodu, a već sedmi dan se bore sa vatrenom stihijom. Otežavajuća okolnost je to što ima više velikih požara, jeste da su smanjili taj broj na četiri, ali i ta četiri požara zahvataju veliku teritoriju. Takođe, otežavajuće je to što su imali višemesečni period suše, odnosno vegetacija je toliko suva da se pojavom vetra iz pustinje taj požar širio nenormalnom brzinom. Povoljna situacija je ta što su uspeli da zaustave širenje ka naseljenim mestima, a to im je pretpostavljam i prioritet, uspeli su da evakuišu veliki broj stanovnika, odnosno ulažu sve napore da smanje broj nastradalih, ta masovna evakuacija je smanjila da ta cifra bude još veća. Dobijaju pomoć iz susednih država, priključile su se jedinice iz Meksika.