- To su najvažnija pitanja u ovakvim ponudama, to mora da bude zakonom regulisano, pa se te organizacije, u zavisnosti od zemlje, usklađuju sa zakonima i svim ostalim detaljima. Takve stvari su nekim ljudima zanimljive. Ovde nije reč o klasičnoj turističkoj ponudi, već je reč o specifičnom paketu usluga. Dakle, pored klasičnog turističkog vodiča, tu su angažovana još neka lica, a prevashodno za bezbednost tih osoba.

- Od ratnog turizma do turizma opasnosti tanka je granica i ovo samo potvrđuje tezu da je ljudska priroda u osnovi destruktivna. Možemo da kažemo i da je 2023. godine podmornica Titan doživela katastrofalnu imploziju, pa su ljudi završili letalno. To su obično bogati slojevi društva koji zapravo nemaju kontakt sa realnošću, to su informacije koje se prenose generacijski. Tu je prisutan i andrenalin, ali je svakako veliko pitanje šta tačno čoveka tera da ode na takva mesta. U svakom slučaju, to su atipične stvari koje nisu normalne za pojedinca koji funkcioniše na nekom priprostom nivou.