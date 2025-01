Na konferenciji za novinare održanoj u nedelju popodne, zvaničnici su rekli da je više od 4.700 ljudi angažovano da spreče širenje požara jer se predviđa da će se vetrovi ponovo pojačati od večeras do srede.

- Imamo avione, imamo helikoptere, čak i dronove . Spuštamo retardant, puštamo vodu svuda gde možemo da obezbedimo rubove požara - dodao je on.

Požari u Los Anđelesu Foto: AP/Mindy Schauer, Voa, AP/Maxar Technologies, AP/Jae C Hong, EPA/Allison Dinner, AP/Mindy Schauer, AP/Maxar Technologies

"Nažalost, još uvek smo pod uticajem vetra Santa Ana i očekujemo umeren do jak vetar do srede… sa udarima od 35 do 55 milja na sat. Vetar i suvi uslovi, dodao je, bili su "recept za stvaranje veoma kritičnih vremenskih uslova za požar".