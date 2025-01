Jelača se osvrnuo na to što je Tramp osudio gradonačelnicu koji nije potpisao deklaraciju o punjenju rezervoara:

- Juče u toku dana su vatrogasne službe napravile ozbiljan progres u gašenju, ali problem predstavljaju vremenski uslovi i vetar "Santa Ana". Meni su prijatelji iz Los Anđelesa rekli kakva je situacija, a to je da je vetar u toku noći dostigao brzinu od 100 km/h i to otežava samo gašenje, čak i širi ovu katastrofu. Ova tragedija otvara mnoga pitanja, a pre svega odgovornost gradskih službi. Ako vam vatrogasac koji ima 20 godina iskustva kaže da bi na određenim lokacijama gde su rezervoari prazni, a zahtevaju da budu pripremljeni, dakle to govori o neverovatno lošoj komunikaciji unutar samih organa. Ova tragedija je otvorila mnoga pitanja na koja američka javnost želi da zna istinu - započeo je Jelača, pa nastavio: