Novoizabrani američki predsednik želi da stavi Grenland pod američku kontrolu , a iako Danska kaže da najveće evropsko ostrvo nije na prodaju, Trampov potpredsednik Džej Di Vens rekao je da “na Grenlandu treba da se sklopi dogovor”. Dok postoji više opcija prema kojima bi Amerika mogla da stavi ostrvo pod svoju kontrolu, uključujući kupovinu, teško je proceniti koliko bi SAD trebalo da se “otvore” za Grenland, ali stručnjaci kažu da bi to svakako bila “kupovina veka”.

Tramp, međutim, nije isključio ni vojnu invaziju da dođe do Grenlanda . Iako je to malo verovatno, stručnjaci kažu da je takva retorika zabrinjavajuća.

- To bi bilo preuzimanje stranice iz priručnika Sadama Huseina i (Vladimira) Putina… Ovakva Trampova retorika je zabrinjavajuća, jer je on dolazeći predsednik SAD i njegove reči same po sebi imaju posledice po spoljne odnose – rekao je Brajan Finukejn, bivši pravni savetnik u Stejt departmentu.