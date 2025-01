Putnik, zbog čijeg je neobuzdanog ponašanja let za Njujork u ponedeljak preusmeren u Dablin, osuđen je na dva meseca uslovne kazne.

Let aviokompanije United Airlines krenuo je iz Amsterdama u Njujork, a tokom leta je Amerikanac pijan vršio nuždu na sedištu i neprikladno dirao i vređao ostale putnike. Zbog toga je kapetan aviona odlučio da prekine let, a da bi to učinio, morao je izliti gorivo u vrednosti od 30.000 evra.